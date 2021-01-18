Пірло: Команда просто не вийшла на поле

Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло відреагував на поразку від Інтера у матчі 18 туру Серії А.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"З самого початку у нас був неправильний настрій. Стає важко, коли у тебе немає рішучості перемагати в єдиноборствах. Команда просто не вийшла на поле, ми були боязкими, боялися атакувальної гри Інтера. Тому подумки ми зосередилися тільки на захисті й дозволили Інтеру захопити ініціативу.

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Це погана поразка, ми не могли зіграти гірше. Це було несподівано, але ми повинні підняти голову і готуватися до Суперкубка Італії проти Наполі. Наші амбіції залишаються колишніми.

Це поразка проти сильного суперника, таке трапляється, але мене розчаровує наше ставлення. Такий клуб, як Ювентус, повинен виходити на поле з упевненістю й амбіціями, бажанням проявити ініціативу і направити гру в певному напрямку, але ми були занадто боязкими", – розповів Пірло.