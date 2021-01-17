Брюгге з Соболем розгромив Беєрсхот у 20 турі Ліги Жупіле

Українець провів 57 хвилин у матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру бельгійської Ліги Жупіле Брюгге на виїзді переміг Беєрсхот.

Ще в перші 20 хвилин Брюгге забезпечив собі перевагу у два голи. На 82-ій хвилині матчу Ланг довів рахунок до розгромного.

У стартовому складі Брюгге вийшов український захисник Едуард Соболь та був замінений на 57-ій хвилині матчу.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21

20 тур, 17 січня

Беєрсхот ВА - Брюгге 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Дост, 0:2 - 19 Коссуну, 0:3 - 82 Ланг

Раніше, Гент з Яремчуком програв Антверпену у 20 турі Ліги Жупіле.