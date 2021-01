У 19 турі АПЛ Вест Гем вдома прийме Бернлі.

Головний тренер "молотобійців" Девід Моєс визначився зі стартовим складом команди. Українець Андрій Ярмоленко залишився на лаві для запасних.

Матч розпочнеться о 17:00.

Here's how we line up today at London Stadium...#WHUBUR