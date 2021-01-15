Погба: Манчестер Юнайтед не перебуває на одному рівні з Ліверпулем

Попри лідерство в АПЛ Манчестер Юнайтед ще не вийшов на рівень Ліверпуля.

Про це розповів півзахисник МЮ Поль Погба.

"Ми помітно прогресуємо і продовжуємо розвиватися, але наша команда все ще дуже молода. Зрозуміло, ми не можемо сказати, що зараз знаходимося на одному рівні з Ліверпулем. Вони виграли Прем'єр-лігу і продовжують перемагати. У той день, коли в АПЛ переможемо ми, ми скажемо, що знаходимося на одному рівні з ними.

Щоб бути найкращим, потрібно перемагати найкращих. Ми хочемо обіграти переможців Прем'єр-ліги. Знаємо, наскільки добре вони грали останні кілька сезонів, знаємо їх рівень і їх гру. Для нас це завжди було важким протистоянням.

Манчестер Юнайтед знає, наскільки це буде складно. Ми просто повинні зосередитися і постаратися залишитися на вершині. Мені здається, що ми можемо виграти АПЛ, якщо будемо досить сконцентровані, але є й інші команди, які теж можуть взяти цей трофей. Ми ще не досягли мети, до неї ще дуже далеко", - розповів Погба.