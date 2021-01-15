Ібрагімович назвав найкращого голкіпера світу

Златан Ібрагімович прокоментував гру Доннарумми

Форвард Мілана Златан Ібрагімович вважає свого одноклубника Джанлуїджі Доннарумму - найкращим голкіпером світу

Про це розповів сам футболіст.

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"Він найкращий голкіпер світу. Але я не кажу йому про це. Донннарумма повинен залишатися голодним. Це ненормально, що він ніколи не грав в Лізі чемпіонів", - сказав Златан Ібрагімович.

Донннарумма дебютував за Мілан у 2015 році, коли йому було 16. З того часу провів за італійський клуб 226 матчів, з них 80 "на нуль".

Орієнтована трансферна вартість 21-річного Доннаруми складає 60 млн євро, він є найдорожчим футболістом Італії і 5-м у рейтингу найдорожчих голкіперів світу.