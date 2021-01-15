Зоря поступилася П’ясту у товариському матчі

Зоря поступилася з рахунком - 1:2.

Джерело - Чемпіон.

Зоря зіграла свій другий товариський поєдинок на зборі в Туреччині.

Команда з Луганська поступилася команді з вищого польського дивізіону П’ясту. Матч завершився з рахунком - 1:2.

Товариський матч

15 січня

Зоря - П’яст 1:2

Голи: 0:1 - 6 Хук, 0:2 - 57 Ліпскі, 1:2 - 86 Юрченко

Зоря: Нікола Василь (Микита Шевченко, 46), Віталій Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Дмитро Іванисеня, Денис Фаворов (Владислав Кочергін, 46), Жуніньо (Владислав Ємець, 60), Сергій Гринь (Владлен Юрченко, 46), Єгор Назарина, Дмитро Хомченовський , Аллах'яр Сайядманеш (Владислав Кабаєв, 46), Олександр Гладкий (Артем Громов, 46).

Раніше, Зоря зіграла внічию з польським Ракувом.