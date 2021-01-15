Руні завершив кар’єру футболіста

Руні підписав повноцінний контракт з клубом на два з половиною сезони.

Нападник Дербі Каунті Вейн Руні прийняв рішення завершити кар'єру гравця.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу

35-річний Руні призначений на пост головного тренера команди. У зв'язку з новою посадою він прийняв рішення завершити кар'єру. Контракт розрахований до літа 2023 року.

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У листопаді Дербі звільнив Філіпа Коку, після чого Руні приступив до виконання обов'язків головного тренера. З того часу Вейн зіграв ще два матчі, а потім перестав потрапляти в заявку на матчі і повністю займався тренерською діяльністю.

Під його керівництвом Дербі провів 12 матчів, в яких були здобуті три перемоги, ще чотири матчі завершилися внічию, а п'ять ігор були програні.

Руні відомий за виступами за Евертон, Манчестер Юнайтед і збірну Англії.