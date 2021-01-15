Блаугранас сподіваються підписати захисника вже в січні

Джерело - Sportarena.

Барселона узгодила п'ятирічний контракт із захисником Манчестер Сіті Еріком Гарсією.

Про це повідомляє Sport.es.

Блаугранас хочуть домовитися з Сіті про перехід гравця вже в січні, незважаючи на те, що його контракт з містянами закінчується в червні.

Вихованець Барселони Гарсія перебрався в Манчестер в 2017 році, зігравши з того часу в 30 матчах Сіті у всіх турнірах.

У нинішньому сезоні 20-річний іспанець провів сім матчів, які не відзначившись результативними діями.

Раніше Барселона у півфіналі Суперкубку Іспанії в серії пенальті здолала Реал Сосьєдад.