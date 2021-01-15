Лаціо помилково заплатив не тому клубу за Нету

Фінансовий відділ римлян зробив велику помилку

Лаціо помилково зробив дві виплати за Педру Нете не Бразі, а лісабонському Спортінгу.

Про це повідомляє The Guardian.

Платежі пройшли 1-го липня 2018 го року і 17-го березня 2019 го року на загальну суму в розмірі 11 мільйонів євро.

Керівництво Лаціо пояснило, що сталося плутаниною через схожих назв клубів, адже у загальній назві Браги також присутнє слово Спортінг.

Примітно, що лісабонці промовчали про грошові надходження, але готові допомогти Лаціо виправити помилку.

Дивно, що Брага при такому розвитку подій ніяк не реагувала на відсутність платежів. До того ж клуб отримав гроші за Бруну Жордана, який пройшов шлях в Вулверхемптон транзитом через оренду в Лаціо в аналогічні терміни.

Нагадаємо, Лаціо здолав Парму.