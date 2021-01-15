 Аталанта Маліновського переграла Кальярі в 1/8 фіналу Кубку Італії | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Вчора 15:46 958
Аталанта Маліновського переграла Кальярі в 1/8 фіналу Кубку Італії
Сьогодні 00:07 239
Ковальов провалив допінг-тест перед боєм
Вчора 21:54 1921
Паркер включив Усика до списку бажаних суперників
Вчора 19:55 2951
Циганков став найдорожчим українським гравцем
Вчора 18:39 3088
Богачук претендує на звання Відкриття року за версією WBC
Вчора 18:24 4190
Джима та Семеренко потрапили до ТОП-30 спринту на Кубку світу
Вчора 16:51 708
Тащи розірвав контракт із Санкт-Паулі
Вчора 12:14 1877
Кубок світу-2020/21: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 11:50 6915
Дніпро-1 підписав Махарадзе
Вчора 11:47 1572
Блоги
У Швеції футболісти викинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника
У Швеції футболісти викинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника Valeriy Ruchka
Вчора 17:41 682
Шестиразова володарка Золотого м'яча оголосила про заручини з одноклубницею. Фото закоханих дівчат
Шестиразова володарка Золотого м'яча оголосила про заручини з одноклубницею. Фото закоханих дівчат Valeriy Ruchka
Вчора 17:10 830 3
Безліч дублів, щоб записати маленьке привітання. Як Андрій Шевченко не міг сказати елементарних фраз
Безліч дублів, щоб записати маленьке привітання. Як Андрій Шевченко не міг сказати елементарних фраз Valeriy Ruchka
Вчора 16:08 1215 1
Дівчина дня. Українська чемпіонка світу, яка увірвалася у світовий спорт
Дівчина дня. Українська чемпіонка світу, яка увірвалася у світовий спорт Valeriy Ruchka
Вчора 13:10 1252
Шедевр у ворота збірної Англії. Рівно 8 років тому Златан Ібрагімович отримав Премію Пушкаша
Шедевр у ворота збірної Англії. Рівно 8 років тому Златан Ібрагімович отримав Премію Пушкаша Valeriy Ruchka
13.01.2021 21:41 1302
Усик прочитав знаменитий вірш українською мовою
Усик прочитав знаменитий вірш українською мовою Valeriy Ruchka
13.01.2021 16:00 5219 1
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк Андрій Твердохліб
13.01.2021 15:10 3047
УЄФА привітав Мілевського з днем народження, згадавши його гол у ворота Реала
УЄФА привітав Мілевського з днем народження, згадавши його гол у ворота Реала Valeriy Ruchka
13.01.2021 15:00 1561 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Андрій Твердохліб
13.01.2021 14:25 2252
Відео дня. Феноменальний прийом м'яча Яремчука потрапив у головний Instagram-акаунт світового футболу
Відео дня. Феноменальний прийом м'яча Яремчука потрапив у головний Instagram-акаунт світового футболу Valeriy Ruchka
13.01.2021 13:32 2605
Легендарна трилогія Фрейзер - Алі, яка завершилася трилером у Манілі
Легендарна трилогія Фрейзер - Алі, яка завершилася трилером у Манілі Андрій Твердохліб
12.01.2021 20:40 2720
Ретро дня. Паненка Мілевського на чемпіонаті світу 2006
Ретро дня. Паненка Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
12.01.2021 19:17 3903
Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце
Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце Андрій Твердохліб
12.01.2021 14:40 6149
Відома українська спортсменка стала жертвою шахраїв
Відома українська спортсменка стала жертвою шахраїв Андрій Твердохліб
12.01.2021 12:48 2372
Дикий крик російського коментатора під час фінішу біатлонної естафети, тепер йому не треба буде їсти власний ботинок
Дикий крик російського коментатора під час фінішу біатлонної естафети, тепер йому не треба буде їсти власний ботинок Андрій Твердохліб
11.01.2021 17:37 2927 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:07 Футбол Аталанта Маліновського переграла Кальярі в 1/8 фіналу Кубку Італії 239
14 Січня 2021
23:56 Футбол Атлетік сенсаційно переміг Реал у півфіналі Суперкубку Іспанії 936
23:51 Футбол Арсенал не зміг перемогти Крістал Пелес у 18 турі АПЛ 844
23:40 Теніс Матч Кубку Девіса Україна - Ізраїль відбудеться без глядачів 997
23:25 Футбол Львів підписав Брікнера 972
23:11 Футбол Марсель віддав Стротмана до Дженоа 1040
22:55 Бокс Лопес: Я хочу провести поєдинок з переможцем бою Тейлор - Рамірес 2100
22:40 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночий масстарт в Обергофі 1394
22:25 Хокей. УХЛ Донбас - Дніпро 6:1. Огляд матчу 2079
22:09 Футбол Берлусконі госпіталізований через проблеми з серцем 1538
21:54 Бокс Ковальов провалив допінг-тест перед боєм 1921
21:41 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічий масстарт в Обергофі 1477
21:24 Теніс Лопатецька програла в 1/8 фіналу турніру ITF в Анталії 1612
21:10 Футбол Олександрію залишили п'ять гравців 1973
20:54 Хокей. УХЛ Донбас знищив Дніпро у 25 турі УХЛ 2903
20:39 Біатлон Українки не кваліфікувались до масстарту вперше з березня 2019 року 993
20:24 Футбол СПАЛ переграв Сассуоло в 1/8 фіналу Кубку Італії 1781
20:10 Біатлон Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету в Обергофі 1971
19:55 Бокс Паркер включив Усика до списку бажаних суперників 2951
19:40 Футбол Кривбас підписав колишнього захисника Інгульця 2156
19:34 Біатлон Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн 27737
19:25 Хокей. УХЛ Краматорськ - Маріуполь 1:0. Огляд матчу 2703
19:09 Біатлон Став відомим склад збірної України на чоловічу естафету в Обергофі 2338
18:55 Футбол Ліверпуль зацікавився захисником Брайтона 1994
18:39 Футбол Циганков став найдорожчим українським гравцем 3088

Аталанта Маліновського переграла Кальярі в 1/8 фіналу Кубку Італії

Сьогодні 00:07 239 0
Українець провів увесь матч
Аталанта Маліновського переграла Кальярі в 1/8 фіналу Кубку Італії
#Аталанта, #Кальярі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубку Італії зустрічалися Аталанта та Кальярі.

Міранчук перед перервою вивів вперед Аталанту. Після перерви Соттіль зрівняв рахунок. Досить швидко Аталанта забила два голи та святкувала перемогу - 3:1.

Українець Руслан Маліновський у складі Аталанти провів увесь матч.

Кубок Італії
1/8 фіналу, 14 січня

Аталанта - Кальярі 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Міранчук, 1:1 - 55 Соттіль, 2:1 - 61 Муріель, 3:1 - 64 Шутало

Раніше, СПАЛ переграв Сассуоло в 1/8 фіналу Кубку Італії.

Коментарі ()