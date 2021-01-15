Аталанта Маліновського переграла Кальярі в 1/8 фіналу Кубку Італії

Українець провів увесь матч

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубку Італії зустрічалися Аталанта та Кальярі.

Міранчук перед перервою вивів вперед Аталанту. Після перерви Соттіль зрівняв рахунок. Досить швидко Аталанта забила два голи та святкувала перемогу - 3:1.

Українець Руслан Маліновський у складі Аталанти провів увесь матч.

Кубок Італії

1/8 фіналу, 14 січня

Аталанта - Кальярі 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Міранчук, 1:1 - 55 Соттіль, 2:1 - 61 Муріель, 3:1 - 64 Шутало

Раніше, СПАЛ переграв Сассуоло в 1/8 фіналу Кубку Італії.