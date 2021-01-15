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Стала відома зарплата Почеттіно у ПСЖ

Сьогодні 08:08 1096 0
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Стала відома зарплата Почеттіно у ПСЖ
#Почеттіно, #ПСЖ

Джерело - iSport.ua.

У французькому ПСЖ головний тренер Маурісіо Почеттіно заробляє 525 тисяч євро на місяць чистими, або 940 до вирахування податків.

Про це повідомляє Le Parisien.

Крім того, відомо, що зарплата тренера буде рости з часом. Так, починаючи з наступного сезону Почеттіно буде отримувати 625 тисяч чистими, а в сезоні-2022/23 його місячна зарплата складе 670 тисяч євро.

Варто зазначити, що дохід попереднього тренера парижан Томаса Тухель становив 350 тисяч євро чистими на місяць.

Раніше, ПСЖ обіграв Марсель у матчі за Суперкубок Франції.

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