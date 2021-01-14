Марсель віддав Стротмана до Дженоа

Джерело - sport.ua.
Дженоа орендував 30-річного нідерландського хавбека Марселя Кевіна Стротмана.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Футболіст вже провів перше тренування у своєму новому клубі.
Орендна угода розрахована до кінця червня.
У поточному сезоні Стротман провів за Марсель 14 матчів у всіх турнірах. Контракт гравця з французьким клубом розрахований до літа 2023-го року.
Орієнтовна вартість Стротмана оцінюється в €5 мільйонів.
Раніше, ПСЖ обіграв Марсель у матчі за Суперкубок Франції.