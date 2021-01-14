Марсель віддав Стротмана до Дженоа

Нідерландський хавбек перейшов в італійський клуб на правах оренди

Дженоа орендував 30-річного нідерландського хавбека Марселя Кевіна Стротмана.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Футболіст вже провів перше тренування у своєму новому клубі.

Орендна угода розрахована до кінця червня.

У поточному сезоні Стротман провів за Марсель 14 матчів у всіх турнірах. Контракт гравця з французьким клубом розрахований до літа 2023-го року.

Орієнтовна вартість Стротмана оцінюється в €5 мільйонів.

Раніше, ПСЖ обіграв Марсель у матчі за Суперкубок Франції.