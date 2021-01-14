Ліверпуль зацікавився захисником Брайтона

Вайт може продовжити кар'єру в команді Юргена Клоппа

Англійський Ліверпуль націлився на 23-річного центрального захисника Брайтона Бена Вайта.

Про це повідомляє Liverpool Echo.

Футболіст проводить хороший сезон, і головний тренер червоних Юрген Клопп має намір з його допомогою підсилити лінію оборони своєї команди, яка серйозно постраждала через травми провідних гравців.

У поточному сезоні Вайт провів за Брайтон 19 матчів у всіх турнірах. Контракт футболіста із клубом розрахований до літа 2024-го року.

Орієнтовна вартість Вайта становить €22 мільйони.

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком здолав Брайтон.