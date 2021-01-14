Львів зіграє з латвійською Валмієрою

Контрольний матч відбудеться 5-го лютого

Джерело - ФК Львів.

Стала відома четверта команда, з якою Львів зіграє спаринг на зборах в Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Під час зборів в турецькому Белеку Львів проведе три контрольні матчі, серед яких дуелі з ФК Академія Пандева (Струмиця) і ФК Шкупі, а також зустріч з рівненським Вересом.

До цього списку додалося протистояння з латвійським ФК Валмієра, яке відбудеться 5-го лютого. Всього містяни планують провести в Туреччині п'ять спарингів. Ім'я ще одного колективу, з яким розраховують провести гру 6-го лютого, стане відомо пізніше.

Турецький вояж Львова триватиме з 24-го січня по 6-е лютого.

Раніше, львівський клуб покинули голкіпер Герман Пеньков та півзахисник Ігор Кошман.