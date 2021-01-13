Атлетіко підписало нападника Олімпіка

Джерело - football24.ua.
Нападник Олімпік Ліона Мусса Дембеле перейшов у Атлетіко до завершення нинішнього сезону на правах оренди.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
Мадридці заплатять за оренду 1,5 млн євро і матимуть можливість викупу француза за 33,5 млн + 5 млн бонусів. Якщо "матрацники" зважаться повноцінно придбати 24-річного гравця, то Ліон ще зможе розраховувати на 10% від майбутнього перепродажу форварда.
У нинішньому сезоні Дембеле з'являвся на полі 16 разів і відзначився лише одним голом.
🔴⚪ ¡ #BienvenidoDembélé !— Atlético de Madrid (@Atleti) January 13, 2021
Acuerdo con el Olympique Lyonnais para la cesión de @MDembele_10 para lo que resta de temporada.
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🏧 #AúpaAtleti pic.twitter.com/Hau4fRlhLl