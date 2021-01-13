Атлетіко підписало нападника Олімпіка

Атлетіко офіційно домовився з Ліоном про трансфер Дембеле

Нападник Олімпік Ліона Мусса Дембеле перейшов у Атлетіко до завершення нинішнього сезону на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Мадридці заплатять за оренду 1,5 млн євро і матимуть можливість викупу француза за 33,5 млн + 5 млн бонусів. Якщо "матрацники" зважаться повноцінно придбати 24-річного гравця, то Ліон ще зможе розраховувати на 10% від майбутнього перепродажу форварда.

У нинішньому сезоні Дембеле з'являвся на полі 16 разів і відзначився лише одним голом.