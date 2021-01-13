Рух назвав суперників на зборах у Туреччині

Джерело - fcrukh.com.
Рух визначився зі спаринг-партнерами на турецьких зборах.
Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.
У Туреччині команда Івана Федика проведе 5 товариських матчів. Перший з них – проти казахського Кизилжару – запланований на 24 січня. Згодом на "жовто-чорних" чекають спаринги з трьома сербськими колективами, серед яких багаторазовий чемпіон країни – белградський Партизан. А завершать львів’яни закордонні збори "рухівським" дербі – 4 лютого поміряються силами з брестським Рухом.
Нагадаємо, Рух розірвав контракт з півзахисником.