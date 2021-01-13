 Медіасервіс MEGOGO виграв тендер на ексклюзивний показ єврокубків | Футбол | Champion.com.ua
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Медіасервіс MEGOGO виграв тендер на ексклюзивний показ єврокубків

Сьогодні 12:09 532 0
Першою подією стане трансляція Суперкубку УЄФА
Медіасервіс MEGOGO виграв тендер на ексклюзивний показ єврокубків
#MEGOGO, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Медіасервіс MEGOGO виграв тендер УЄФА та отримав ексклюзивне право трансляції матчів Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА та Ліги конференцій УЄФА сезонів 2021 – 2024 рр.

Про це повідомляє пресслужба медіасервісу.

Починаючи із сезону 2021/2022 компанії належатимуть права на показ матчів в Україні на всіх платформах, включаючи телевізійні. Першою подією стане трансляція Суперкубку УЄФА, яка запланована вже на 10 серпня 2021 року. 

"Вперше в історії України тендер на показ найважливіших матчів європейських клубів виграв саме OTT-сервіс. Нам приємно усвідомлювати, що УЄФА визнав професійність та інноваційність MEGOGO. Відтепер починається нова футбольна сторінка для українського вболівальника. Ми зосередимо зусилля на тому, аби спортивний контент був ще вищої якості, а функціонал ще зручнішим. Час нових позитивних змін розпочато", – коментує Володимир Боровик, засновник та генеральний директор MEGOGO. 

"УЄФА із радістю вітає MEGOGO в сім'ї медіапартнерів УЄФА. Ми справді раді, що це забезпечить якісне та інноваційне висвітлення найкращого європейського клубного футболу для українських вболівальників", – коментує Гай-Лоран Епштейн, директор із маркетингу УЄФА.

Окрім трансляцій Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги Європи УЄФА на MEGOGO, вперше для глядачів з’явиться третій клубний турнір УЄФА – Ліга конференцій УЄФА.

Продовження показу футбольного сезону 2020/2021 Ліги чемпіонів  УЄФА та Ліги Європи УЄФА, як і раніше, буде доступно для передплатників MEGOGO на каналах від Volia.

Раніше, Megogo не зміг домовитися щодо трансляції телеканалів Футбол.

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