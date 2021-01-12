Попов: Пляшка пива - це не перешкода

Денис Попов прокоментував ставлення до алкоголю

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо Денис Попов може дозволити собі випити пиво після матчу, але тільки вдома.

Про це розповів сам футболіст.

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"Після гри, зрозуміло, що ні. А вдома, коли ти приїхав, не можеш заснути. У тебе такі очі, емоції, адреналін. Пляшка пива, щоб заспокоїтися, думаю, це не перешкода. Навіщо приховувати і вигадувати. Зрозуміло, що не впиватися. Але, думаю, можна", – сказав Попов.

Гравець додав, що любить грузинське вино, на яке його "підсадив" партнер по Динамо Георгій Цітаішвілі.