Мілевський відреагував на тренування у Минаї

Новачок Миная Артем Мілевський поділився враженнями від першого тренування з новою командою.

Про це розповів сам футболіст.

"Я приїхав 10 січня, 11-го нас збирали, мене поселили в готелі, буду жити тут 10 днів. Ми стартанули вчора з 8 км, перед цим було медобстеження, все добре, почали бігати.

Думав, що буде трохи легше, але Василь Васильович (Кобін, - прим.) відразу взявся готувати нас серйозно. Сьогодні, 12 січня, все як завжди: початок зборів, два тренування в день. Увечері вже буде тренування з м'ячами.

Команда? Звикаю, з усіма знайомлюся. Потроху всіх взнаю, цікавий колектив, скоро станемо ще дружнішими", - розповів Мілевський.