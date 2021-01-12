У захисника Кардіффа діагностували лімфому

Бамба вже почав курс хімієтерапії

У захисника Кардіфф Сіті Сола Бамби були виявлені серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У 35-річного футболіста діагностували неходжкінську лімфому. Відзначається, що Бамба при активній підтримці медичного штабу клубу почав курс хімієтерапії.

Бамба став гравцем Кардіффа у 2016 році, перейшовши з Лідса. У нинішньому сезоні він відіграв 5 матчів в Чемпіоншипі, але не відзначився результативними діями. У минулому також виступав за збірну Кот-д'Івуару.

Раніше повідомлялося, що молодий футболіст Браги призупинив кар'єру через рак.