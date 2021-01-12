Кравчук залишив Львів

Джерело - ФК Львів.
У 26-річного захисника Львова Юрія Кравчука завершилась орендна угода з клубом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Кравчук повернувся до розташування ФК Гірник-Спорт (Горішні Плавні).
Слід відзначити, що оборонець приєднався до табору синьо-золотих левів на початку лютого 2020 року. За цей час встиг вийти на поле у футболці Львова 15 разів, відзначившись двома забитими м’ячами.
Раніше, у січні ПФК Львів попрощався з двома гравцями. Львівський клуб покинули голкіпер Герман Пеньков та півзахисник Ігор Кошман.