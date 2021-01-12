Кравчук залишив Львів

У футболіста завершилася орендна угода

Джерело - ФК Львів.

У 26-річного захисника Львова Юрія Кравчука завершилась орендна угода з клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кравчук повернувся до розташування ФК Гірник-Спорт (Горішні Плавні).

Слід відзначити, що оборонець приєднався до табору синьо-золотих левів на початку лютого 2020 року. За цей час встиг вийти на поле у футболці Львова 15 разів, відзначившись двома забитими м’ячами.

Раніше, у січні ПФК Львів попрощався з двома гравцями. Львівський клуб покинули голкіпер Герман Пеньков та півзахисник Ігор Кошман.