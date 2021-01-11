Попов відреагував на перехід Цітаішвілі у Ворсклу

Хавбек Динамо Георгій Цітаішвілі був готовий змінити клуб у зимове трансферне вікно.

Про це розповів захисник киян Денис Попов.

"Ми намагаємося кожен день з ним домовлятися. Як він це сприймає? Він готувався, чекав цього, що потрібно буде кудись йти. Правда, йому потрібно грати, будь-якому молодому футболісту потрібно грати. Якщо ти не будеш грати, тебе не буде на виду, на тебе не буде попиту.

Тому він прийняв таке рішення. Я завжди з ним, я його підтримую в будь-якому виборі. У нас були вправи один в один, два в два. Ми завжди потрапляли один на одного, рубалися страшно. Він же хоче мене обіграти, але і я не можу не відібрати. Теж собака. Коліна в крові були, гомілкостопи.

Намагався між ніг прокинути, йому тільки дай на публіку зіграти", - сказав Попов.