Ювентус узгодив перехід таланта молодіжної збірної Італії

Ніколо Ровелла стане гравцем Ювентуса

Ювентус узгодив всі деталі трансферу молодого гравця Дженоа Ніколо Ровелли.

Про це повдіомлив журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "б'янконері" вже підписали контракт з хавбеком молодіжної збірної Італії. Сезон Ровелла завершить у генуезькому клубі в оренді, а влітку перейде в Ювентус.

Сума трансферу склала 10 млн євро.

Гравець у поточному сезоні зіграв 10 поєдинків, але результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, Ювентус почав переговори щодо трансферу Погба.