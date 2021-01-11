Ювентус узгодив перехід таланта молодіжної збірної Італії

Джерело - football24.ua.
Ювентус узгодив всі деталі трансферу молодого гравця Дженоа Ніколо Ровелли.
Про це повдіомлив журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "б'янконері" вже підписали контракт з хавбеком молодіжної збірної Італії. Сезон Ровелла завершить у генуезькому клубі в оренді, а влітку перейде в Ювентус.
Сума трансферу склала 10 млн євро.
Гравець у поточному сезоні зіграв 10 поєдинків, але результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, Ювентус почав переговори щодо трансферу Погба.