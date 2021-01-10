Shakhtar TV та інші телеканали медіагрупи Україна відмовились від ретрансляції на MEGOGO

Джерело - football24.ua.
Відтепер на сервісі MEGOGO неможливо буде переглянути жоден із телеканалів медіагрупи Україна, серед них і офіційний канал донецького Шахтаря.
Про це повідомляє пресслужба сервісу.
Про причини припинення співпраці наразі невідомо. Зазначається, що переговори із медіагрупою Україна тривають.
Нагадаємо, MEGOGO виграв тендер на показ єврокубків в Україні на період з 2021 по 2024 роки. Раніше правами на трансляцію володіла медіагрупа Україна.
Раніше, Шахтар повернув Мудрика із Десни.