Shakhtar TV та інші телеканали медіагрупи Україна відмовились від ретрансляції на MEGOGO

Із 9 січня канали Україна, Україна 24, НЛО, Індиго, Рибалка та SHAKHTAR TV HD припиняють ретрансляцію на медіасервісі

Відтепер на сервісі MEGOGO неможливо буде переглянути жоден із телеканалів медіагрупи Україна, серед них і офіційний канал донецького Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба сервісу.

Про причини припинення співпраці наразі невідомо. Зазначається, що переговори із медіагрупою Україна тривають.

Нагадаємо, MEGOGO виграв тендер на показ єврокубків в Україні на період з 2021 по 2024 роки. Раніше правами на трансляцію володіла медіагрупа Україна.

Раніше, Шахтар повернув Мудрика із Десни.