Металіст 1925 підписав ексзахисника Десни

Металіст 1925 підсилився захисником

Металіст 1925 оголосив про підписання захисника Артура Западні.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Деталі угоди не розголошуються. У новій команді Западня буде грати під 13 номером.

У січні Десна розірвала контракт із захисником, за яку він грав з літа 2019 року і провів 10 матчів у всіх турнірах.

Крім чернігівського клубу, Западня грав за Іллічівець, Ворсклу, запорізький Металург, ФК Суми, Верес, ФК Львів та Волинь.

Раніше, Металіст 1925 підписав першого зимового новачка.