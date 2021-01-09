Металіст 1925 підписав ексзахисника Десни

Джерело - metalist1925.com.
Металіст 1925 оголосив про підписання захисника Артура Западні.
Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.
Деталі угоди не розголошуються. У новій команді Западня буде грати під 13 номером.
У січні Десна розірвала контракт із захисником, за яку він грав з літа 2019 року і провів 10 матчів у всіх турнірах.
Крім чернігівського клубу, Западня грав за Іллічівець, Ворсклу, запорізький Металург, ФК Суми, Верес, ФК Львів та Волинь.
Раніше, Металіст 1925 підписав першого зимового новачка.