Матч Атлетіко - Атлетік перенесений через шторм

Джерело - football.ua.
Матч 18-го туру Ла-Ліги між Атлетіко і Атлетіком перенесений у зв'язку зі снігопадом у Мадриді.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
Тимчасове закриття аеропорту Барахас і погані погодні умови завадили гостям дістатися до іспанської столиці.
Зіткнувшись з цією ситуацією, Ла-Ліга сьогодні вранці звернулася іспанському спортивному Комітету з проханням відкласти цю зустріч, враховуючи виняткові обставини, викликані штормом.
Останній ухвалив рішення відкласти матч. Нову дату зустрічі буде оголошено найближчими днями.
Очікується, що в Мадриді може випасти до 20 см опадів. У місті оголошено червоний рівень тривоги.
Нагадаємо, Барселона перемогла Атлетік у перенесеному матчі Ла-Ліги.