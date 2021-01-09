Матч Атлетіко - Атлетік перенесений через шторм

Через снігопад перенесли матч чемпіонату Іспанії

Матч 18-го туру Ла-Ліги між Атлетіко і Атлетіком перенесений у зв'язку зі снігопадом у Мадриді.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Тимчасове закриття аеропорту Барахас і погані погодні умови завадили гостям дістатися до іспанської столиці.

Зіткнувшись з цією ситуацією, Ла-Ліга сьогодні вранці звернулася іспанському спортивному Комітету з проханням відкласти цю зустріч, враховуючи виняткові обставини, викликані штормом.

Останній ухвалив рішення відкласти матч. Нову дату зустрічі буде оголошено найближчими днями.

Очікується, що в Мадриді може випасти до 20 см опадів. У місті оголошено червоний рівень тривоги.

Нагадаємо, Барселона перемогла Атлетік у перенесеному матчі Ла-Ліги.