Півзахисник Аталанти може змінити клуб

27-річний хавбек Аталанти Руслан Маліновський в січні може змінити клуб.

Про це повідомляє InterLive.

У послугах хавбека збірної України зацікавлений міланський Інтер, який підшукує доступні варіанти щодо посилення складу команди в січневе трансферне вікно.

Поборотися за Маліновського Інтер бажає у зв'язку з ймовірним відходом із клубу данця Крістіана Еріксена, на якого є чимало претендентів.

Маліновський незадоволений кількістю одержуваного ігрового часу в Аталанті і в січні навіть готовий відправитися в оренду в один з клубів чемпіонату Бельгії. Що правда, пізніше дружина українця категорично спростувала таку інформацію.

У нинішньому сезоні на рахунку хавбека 15 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.