Гасперіні назвав головну якість Маліновського

Український півзахисник Руслан Маліновський при виході на поле, то завжди загострює ситуацію.

Про це заявив наставник команди Джан П'єро Гасперіні.

"У нас є багато хороших атакувальних гравців. Олексій Міранчук? Сильний футболіст, але у нього немає таких якостей нападника, які є, наприклад, у Йосип Ілічич. У того лише голи на умі. Але навіть коли він віддає результативні передачі, це все одно добре.

У нас чудова атака з Мюріель і Сапата на вістрі. Руслан Маліновський? Коли він виходить на поле, то завжди загострює ситуацію. Відмінна якість. Подивимося, складуть цим хлопцям конкуренцію Олексій Міранчук і Ламмерс", - сказав Гасперіні.