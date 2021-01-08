Гасперіні назвав головну якість Маліновського

Джерело - TuttoAtalanta.
Український півзахисник Руслан Маліновський при виході на поле, то завжди загострює ситуацію.
Про це заявив наставник команди Джан П'єро Гасперіні.
"У нас є багато хороших атакувальних гравців. Олексій Міранчук? Сильний футболіст, але у нього немає таких якостей нападника, які є, наприклад, у Йосип Ілічич. У того лише голи на умі. Але навіть коли він віддає результативні передачі, це все одно добре.
У нас чудова атака з Мюріель і Сапата на вістрі. Руслан Маліновський? Коли він виходить на поле, то завжди загострює ситуацію. Відмінна якість. Подивимося, складуть цим хлопцям конкуренцію Олексій Міранчук і Ламмерс", - сказав Гасперіні.
Нагадаємо, що Малиновський перейшов в Аталанту влітку 2019 року через бельгійського Генка. У поточному сезоні 27-річний українець провів за Аталанту 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив гол і віддав дві результативні передачі.
Раніше, Аталанта Руслана Маліновського розгромила Парму (3:0).