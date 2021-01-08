Ібрагімович пропустить матч з Торіно

Шведський нападник Мілана Златат Ібрагімович пропустить матч 17-го туру Серії А з Торіно, який відбудеться завтра, 9 січня.

Про це заявив наставник команди Стефано Піолі.

"Ібрагімович вже виконав деяку роботу, але я не думаю, що він буде готовий до завтрашнього матчу. Нам потрібно зціпити зуби і діяти. У нас багато травмованих і хворих.

Ми повинні боротися, щоб домогтися успіху. Гравці скоро повернуться на поле, вони відновляться, тоді у нас з'явиться можливість ротації. У нас хороший колектив, в якому вистачає класу, щоб домогтися успіху. Але у суперника буде максимальна мотивація на наш матч", - зазначив Піолі.