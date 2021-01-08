Джерело - sport.ua.
Лондонський Тоттенгем зацікавлений у підписанні 31-річного хорватського лівого вінгера міланського Інтера Івана Перишича.
Про це повідомляє Footmercato.
Англійський клуб вже почав переговори з італійською стороною.
Шпори можуть підписати Перишича на правах оренди до кінця поточного сезону.
У поточному сезоні футболіст провів за Інтер 21 матч у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі і віддав 3 результативні передачі.
Контракт Перишича з Інтером розрахований до літа 2022-го року. Орієнтовна вартість гравця складає €10 мільйонів.
Раніше, Еріксен може повернутися у Тоттенгем.