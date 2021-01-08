Вінгер Інтера може завершити сезон в лондонському клубі

Лондонський Тоттенгем зацікавлений у підписанні 31-річного хорватського лівого вінгера міланського Інтера Івана Перишича.

Про це повідомляє Footmercato.

Англійський клуб вже почав переговори з італійською стороною.

Шпори можуть підписати Перишича на правах оренди до кінця поточного сезону.

У поточному сезоні футболіст провів за Інтер 21 матч у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі і віддав 3 результативні передачі.

Контракт Перишича з Інтером розрахований до літа 2022-го року. Орієнтовна вартість гравця складає €10 мільйонів.

Раніше, Еріксен може повернутися у Тоттенгем.