Реал віддав вінгера в Хетафе

Кубо захищатиме кольори іспанського клубу на правах оренди

Мадридський Реал відправив 19-річного японського вінгера Такефусу Кубо в оренду в іспанський Хетафе.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до кінця поточного сезону.

Контракт Кубо належить Реалу з літа 2019-го року, футболіст перейшов з Токіо в якості вільного агента. Першу частину поточного сезону Такефуса провів в оренді в Вільярреалі, за який зіграв 19 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав три результативні передачі.

Контракт Кубо з Реалом розрахований до літа 2024-го року. Орієнтовна вартість футболіста складає €20 мільйонів.

Раніше, Реал готує трансфер Сон Хин Міна.