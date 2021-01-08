Віктор Коваленко змінить клуб

Джерело - ТаТоТаке.

Півзахисник Шахтаря і збірної України Віктор Коваленко незабаром стане гравцем італійської Аталанти.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

24-річний футболіст підписав попередній контракт з Аталантою, який розрахований на 5 років.

При цьому поки невідомо, чи приєднається Коваленко до Аталанте взимку з компенсацією для "гірників", або ж відправиться в клуб влітку, як вільний агент. Це залежить від того, чи залишиться в італійському клубі орендований Хоан Мохіка.

Нагадаємо, Шахтар повернув Мудрика із Десни.