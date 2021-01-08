Вест Гем продасть форварда в Аякс

Вест Гем прийняв пропозицію Аякса щодо трансферу форварда

Вест Гем прийняв пропозицію Аякса 20 мільйонів фунтів про покупку нападника Себастьєна Алле.

Про це повідомляє Sky Sport.

Нинішній головний тренер Вест Гема Девід Моєс вважає за краще використовувати на вістрі атак Майкла Антоніо, тому утримувати Алле не став.

Аякс сподівається завершити придбання 26-річного гравця збірної Кот-д'Івуару, який забив тільки 10 голів в своїх 48 матчах Прем’єр-Ліги, до недільної гри проти ПСВ.

Нагадаємо, Брага і Вест Гем цікавляться захисником Ворскли.