Експрезидент ФІФА Блаттер потрапив до лікарні

Зепп Блаттер потрапив у лікарню

Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер був госпіталізований у лікарню, проте причини цього не називаються.

Про це повідомляє Blick.

Ситуація досить серйозна, проте життю експрезидента ФІФА ніщо не загрожує.

Донька Блаттера Корін Анденматтен лаконічно прокоментувала стан свого батька: "Мій батько в лікарні. З кожним днем ​​йому стає краще. Але йому потрібен час і відпочинок".

Нагадаємо, Йозеф Блаттер пішов із посади президента ФІФА у 2017 році після корупційного скандалу. Він отримав 8-річний бан на футбольну діяльність, який пізніше скоротили до 6 років.