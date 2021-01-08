Експрезидент ФІФА Блаттер потрапив до лікарні

Джерело - football24.ua.
Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер був госпіталізований у лікарню, проте причини цього не називаються.
Про це повідомляє Blick.
Ситуація досить серйозна, проте життю експрезидента ФІФА ніщо не загрожує.
Донька Блаттера Корін Анденматтен лаконічно прокоментувала стан свого батька: "Мій батько в лікарні. З кожним днем йому стає краще. Але йому потрібен час і відпочинок".
Нагадаємо, Йозеф Блаттер пішов із посади президента ФІФА у 2017 році після корупційного скандалу. Він отримав 8-річний бан на футбольну діяльність, який пізніше скоротили до 6 років.