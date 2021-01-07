Еріксен не потрібен ПСЖ

Джерело - sport.ua.
Паризький ПСЖ не збирається підписувати 28-річного датського півзахисника Інтера Крістіана Еріксена.
Про це повідомляє ESPN.
Нещодавно ПСЖ очолив Маурісіо Почеттіно, який добре знає Еріксена за спільною роботою в Тоттенгемі. Але французькому клубу футболіст не цікавий.
У поточному сезоні Крістіан провів за Інтер 13 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначився.
Контракт гравця з міланським клубом розрахований до літа 2024-го року. Орієнтовна вартість футболіста складає €35 мільйонів.
Нагадаємо, Еріксен може перейти у Реал або Атлетіко.