Еріксен не потрібен ПСЖ

Французький клуб не зацікавлений у підписанні хавбека

Паризький ПСЖ не збирається підписувати 28-річного датського півзахисника Інтера Крістіана Еріксена.

Про це повідомляє ESPN.

Нещодавно ПСЖ очолив Маурісіо Почеттіно, який добре знає Еріксена за спільною роботою в Тоттенгемі. Але французькому клубу футболіст не цікавий.

У поточному сезоні Крістіан провів за Інтер 13 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначився.

Контракт гравця з міланським клубом розрахований до літа 2024-го року. Орієнтовна вартість футболіста складає €35 мільйонів.

Нагадаємо, Еріксен може перейти у Реал або Атлетіко.