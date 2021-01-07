Суперник Динамо орендував захисника Болоньї

Денсвіл виступатиме за Брюгге до кінця поточного сезону

Брюгге орендував 27-річного центрального захисника Болоньї Стефано Денсвіла до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

Примітно, що Денсвіл виступав за Брюгге з зими 2015-го по літо 2019-го року, після чого перейшов в Болонью за €6 мільйонів.

У поточному сезоні Денсвіл провів за Болонью 7 матчів у всіх турнірах. Орієнтовна вартість футболіста складає €4 мільйони.

Бельгійський Брюгге з Динамо зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, Брюгге без Соболя розгромив Ейпен.