Шене достроково залишив Дженоа

Ветеран перестав потрапляти до складу в нинішньому сезоні

Лассе Шене і Дженоа домовилися про дострокове припинення співпраці.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

34-річний данець не входив в плани наставника команди Давида Баллардіні, який очолив клуб влітку. Через це ексгравець Аякса навіть не потрапив в заявку на Серію А на сезон.

Контракт Шене з гріффонами був розрахований до кінця кампанії 2020/21, однак сторони вирішили розлучитися в січні.

Нагадаємо, Шене перебрався в Дженоа у 2019-му році за півтора мільйона євро, за цей час відігравши за команду 34 поєдинки.

Раніше, Дженоа на виїзді поступився Сассуоло.