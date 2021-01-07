 Ліверані звільнений з посади головного тренера Парми | Футбол | Champion.com.ua
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Ліверані звільнений з посади головного тренера Парми

Сьогодні 16:55 200 0
Чудесного порятунку так і не сталося
Ліверані звільнений з посади головного тренера Парми
#Парма, #Аталанта

Джерело - football.ua.

Після поразки у гостьовому поєдинку з Аталантою (0:3) звільнено наставника Парми.

Вже на наступний день після поєдинку 16-го туру, наставник Парми Фабіо Ліверані був достроково звільнений від займаної ним посади головного тренера команди.

Парма подякувала 44-річного наставника і його команду за виконану роботу, хоча вони і встигли провести всього 18 матчів на чолі "жовто-синіх", прийнявши команду в кінці серпня 2020 року.

Наступним матчем для Парми стане домашнє протистояння проти римського Лаціо.

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