Ліверані звільнений з посади головного тренера Парми

Чудесного порятунку так і не сталося

Після поразки у гостьовому поєдинку з Аталантою (0:3) звільнено наставника Парми.

Вже на наступний день після поєдинку 16-го туру, наставник Парми Фабіо Ліверані був достроково звільнений від займаної ним посади головного тренера команди.

Парма подякувала 44-річного наставника і його команду за виконану роботу, хоча вони і встигли провести всього 18 матчів на чолі "жовто-синіх", прийнявши команду в кінці серпня 2020 року.

Наступним матчем для Парми стане домашнє протистояння проти римського Лаціо.