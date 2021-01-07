 Лунін зберіг трансферну вартість | Футбол | Champion.com.ua
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Лунін зберіг трансферну вартість

Сьогодні 12:42 520 0
Стала відома трансферна вартість Андрія Луніна
Лунін зберіг трансферну вартість
#Лунін, #Реал

Джерело - ukrinform.ua.

Визначилась трансферна вартість українського голкіпера Реала Андрія Луніна.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Воротар Реала Андрій Лунін зберіг вартість в 3 млн євро.

Голкіпер ще не дебютував за мадридський клуб. Він провів в цьому сезоні 1 матч - товариську зустріч за збірну України проти Польщі.

Лунін перебрався в мадридський Реал у червні 2018 року. За два роки українець встиг з'їздити в оренду у Вальядолід й Ов’єдо.

Нагадаємо, Реал зіграв внічию з Ельче у 16 турі Ла-Ліги.

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