Лунін зберіг трансферну вартість

Стала відома трансферна вартість Андрія Луніна

Визначилась трансферна вартість українського голкіпера Реала Андрія Луніна.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Воротар Реала Андрій Лунін зберіг вартість в 3 млн євро.

Голкіпер ще не дебютував за мадридський клуб. Він провів в цьому сезоні 1 матч - товариську зустріч за збірну України проти Польщі.

Лунін перебрався в мадридський Реал у червні 2018 року. За два роки українець встиг з'їздити в оренду у Вальядолід й Ов’єдо.

Нагадаємо, Реал зіграв внічию з Ельче у 16 турі Ла-Ліги.