Лунін зберіг трансферну вартість

Джерело - ukrinform.ua.
Визначилась трансферна вартість українського голкіпера Реала Андрія Луніна.
Про це повідомляє Transfermarkt.
Воротар Реала Андрій Лунін зберіг вартість в 3 млн євро.
Голкіпер ще не дебютував за мадридський клуб. Він провів в цьому сезоні 1 матч - товариську зустріч за збірну України проти Польщі.
Лунін перебрався в мадридський Реал у червні 2018 року. За два роки українець встиг з'їздити в оренду у Вальядолід й Ов’єдо.
Нагадаємо, Реал зіграв внічию з Ельче у 16 турі Ла-Ліги.