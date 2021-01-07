Динамо випустить свою криптовалюту - ЗМІ

Київський клуб має випустити свою криптовалюту вже на початку цього року

Динамо спільно з блокчейн-компанією Moonwalk на початку року випустить криптовалюту.

Про це повідомляє Business Wire.

Динамівська криптовалюта буде орієнтована на уболівальників клубу. Передбачається, що за рахунок неї Динамо збільшить свій дохід, компенсуючи втрати, які несе клуб через те, що в поточному сезоні матчі проходять при порожніх трибунах.

Уболівальники Динамо, які вирішать придбати клубну криптовалюту, зможуть її витрачати на стадіоні, а також для придбання клубної атрибутики. Передбачається, що для розрахунку криптовалютою будуть діяти спеціальні знижки.

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