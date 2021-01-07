Аякс викупить форварда Вест Гема за 25 млн євро

Себастьєн Алле змінить клуб

Вест Гем має намір продати свого 26-річного французького форварда Себастьєна Алле в нідерландський Аякс.

Сума угоди складе близько 25 млн євро.

Алле перейшов у Вест Гем з франкфуртського Айнтрахта влітку 2019-го року за 50 млн євро.

У поточному сезоні він зіграв 19 матчів у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав одну результативну передачу.

Контракт Алле розрахований до літа 2024-го року з опцією продовження угоди ще на рік.

Нагадаємо, Брага і Вест Гем цікавляться захисником Ворскли.