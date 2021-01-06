Езіл домовився з Фенербахче про контракт

Німець піде з Арсенала за півроку до закінчення контракту

Фенербахче зумів досягти угоди з півзахисником лондонського Арсенала Месутом Езілом про укладення контракту на 3,5 роки.

Про це повідомляє DHA.

Арсенал виплатить німецькому футболісту зарплату за півроку і відпустить Езіла в Туреччину до закінчення контракту.

Езіл отримає 2,5 млн євро підйомних, його зарплата в стамбульському гранді складе 5 мільйонів євро на рік.

У поточному сезоні Месут не зіграв жодного матчу за Арсенал. Всього в складі лондонського клубу 32-річний німець зіграв 354 матчі, забив 44 голи і віддав 77 асистів.

Нагадаємо, Езіла запропонували Ювентусу.