Ворскла розірвала контракт із захисником

Джерело - Чемпіон.
Захисник Микита Татарков покинув Ворсклу.
Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.
Угода, що була розрахована до кінця сезону, достроково розірвана.
26-річний оборонець перебрався у Ворсклу лише на початку поточного сезону, але мав обмаль ігрового часу – загалом 105 хвилин у 3 матчах та нуль результативних дій.
Раніше, Татарков виступав за Металург Запоріжжя, Чорноморець, Шахтар Солігорськ та Львів.
Нагадаємо, Ворскла підписала Коджові.
Час не тільки оголошувати про придбання, але й дякувати тим, хто нас залишає 😑— ФК Ворскла (@vorsklacomua) January 6, 2021
Микита #Татарков, дякуємо тобі та бажаємо успіхів! В футболі та поза ним! ✊#FCVP #ФКВорскла #доновихзустрічей pic.twitter.com/3dbI5TxX9L