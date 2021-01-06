 Ворскла розірвала контракт із захисником | Футбол | Champion.com.ua
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Ворскла розірвала контракт із захисником

Сьогодні 15:12 930 0
Український захисник покинув Ворсклу
Ворскла розірвала контракт із захисником
#Ворскла, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Захисник Микита Татарков покинув Ворсклу.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Угода, що була розрахована до кінця сезону, достроково розірвана.

26-річний оборонець перебрався у Ворсклу лише на початку поточного сезону, але мав обмаль ігрового часу – загалом 105 хвилин у 3 матчах та нуль результативних дій.

Раніше, Татарков виступав за Металург Запоріжжя, Чорноморець, Шахтар Солігорськ та Львів.

Нагадаємо, Ворскла підписала Коджові.

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