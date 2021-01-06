Езіл може перейти у клуб МЛС

Месут Езіл може змінити клуб

Півзахисник лондонського Арсеналу Месут Езіл найближчим часом може перебратися в один з клубів МЛС.

Про це повідомляє Football London.

За інформацією джерела, 32-річний німець веде переговори з клубом Ді Сі Юнайтед.

Також наголошується, що клуб МЛС пропонує футболістові додаткові можливості в його контракті - такі як просування його бренду М10 і мережі кав'ярень 39 Steps Coffee в США.

У нинішньому сезоні Езіл на полі не з'являвся, а його чинний контракт з лондонським клубом розрахований до літа 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Езіл залишиться в Арсеналі до літа.

Нагадаємо, Езіла запропонували Ювентусу.