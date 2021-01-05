Оболонь підписала лідерів Гірника-Спорт

Київський клуб підсилився двома гравцями

Джерело - ФК Оболонь.

Київська Оболонь підписала двох футболістів, які раніше виступали у складі ФК Гірник-Спорт.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перший новачок - Сергій Суханов. Останнім клубом 25-річного захисника був Гірник-Спорт. Угода буде діяти до літа 2022 року.

Другий новачок - Артур Мурза. 20-річний півзахисник також до цього представляв Гірник-Спорт. Його контракт укладено до літа 2022 року. У 14 іграх поточного сезону він оформив на свій рахунок три голи.

Раніше, Металіст 1925 підписав першого зимового новачка.