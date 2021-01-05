Жадсон готовий допомогти Руху

Експівзахисник Шахтаря Жадсон не виключає свого повернення в Україну.

Про це розповів сам футболіст.

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Бразилець підтримує дружні стосунки з головним тренером Руха Іваном Федиком.

"Іван вийшов з командою в УПЛ. Клуб росте і розвивається, тренер теж прогресує. Він для мене дуже перспективний. Я вболіваю за цей клуб і цього наставника. Чи піду в Рух, щоб зіграти проти Шахтаря і Динамо Луческу? Зараз я граю в Бразилії, але допускаю, що в майбутньому ми можемо попрацювати разом", – зізнався Жадсон.