Ніцца орендувала таланта Арсенала

Вілліам Саліба дограє сезон у Франції

Юний оборонець Арсенала Вілліам Саліба перебрався до Ніцци у пошуках ігрової практики.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

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Ніцца взяла Саліба в оренду до кінця сезону. Французький оборонець на контракті з "канонірами" з липня 2019-го, проте досі не дебютував за Арсенал. Минулий сезон він провів на правах оренди за Сент-Етьєн (17 матчів), звідки раніше й перейшов за 30 млн євро.

У кампанії 2020/21 Вілліам Саліба зіграв лише 8 матчів за дубль лондонців.