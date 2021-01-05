Клопп: Саутгемптон заслужив перемогу

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп відреагував на поразку від Саутгемптона в АПЛ.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Очевидно, що мене розчарувало початок зустрічі. Не тільки пропущений м'яч, але і старт в цілому. Ми погано приймали рішення. Так буває, коли не виходить грати швидко. У нас повинно було бути набагато більше моментів. У команді зібрані відмінні футболісти, але вони виявилися не готові грати з перших хвилин.

На Садіо Мане повинен був бути призначений пенальті, плюс ще була гра рукою. Це не виправдання нашої гри, але ми могли б зіграти внічию, якби отримали право пробити 11-метровий. Тепер нам потрібно показати свою реакцію на цей результат.

Вітаємо Саутгемптон. Вони це заслужили перемогу", - розповів Клопп.