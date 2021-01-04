Хльобас може перейти до Олександрії

У першій частині сезону гравець у складі Десни забив один гол в шести матчах

Джерело - Sport Arena.

Нападник чернігівської Десни Дмитро Хльобас може перейти в інший клуб УПЛ.

Про це повідомляє Sport Arena.

Гравцем активно цікавиться Олександрія. У клубі бажають підсилити лінію нападу за допомогою 26-річного Хльобаса.

Нападник провів в першій частині сезону шість матчів за Десну, відзначившись одним голом. Нещодавно Хльобас висловлювався про піврічної заборгованості по заробітній платі в чернігівській команді - в свою чергу, Десна виступила з офіційною пропозицією про продовження контракту.