Хльобас може перейти до Олександрії

Джерело - Sport Arena.
Нападник чернігівської Десни Дмитро Хльобас може перейти в інший клуб УПЛ.
Про це повідомляє Sport Arena.
Гравцем активно цікавиться Олександрія. У клубі бажають підсилити лінію нападу за допомогою 26-річного Хльобаса.
Нападник провів в першій частині сезону шість матчів за Десну, відзначившись одним голом. Нещодавно Хльобас висловлювався про піврічної заборгованості по заробітній платі в чернігівській команді - в свою чергу, Десна виступила з офіційною пропозицією про продовження контракту.