Джерело - Чемпіон.
Завдяки голу у матчі 15-го туру чемпіонату Італії Інтер - Кротоне (6:2) Ромелу Лукаку перевершив досягнення бразильця Роналдо.
Про це повідомляє Squawka.
Для бельгійського нападника це вже 50 гол за Інтер в 70 матчах за клуб в італійських турнірах. Це найкращий результат в історії нерадзуррі.
27-річний форвард побив рекорд бразильця Роналдо, який забив 50 голів за Інтер в 77 матчах.
У цьому сезоні Лукаку забив 12 голів в 14-ти матчах чемпіонату Італії.
Romelu Lukaku has scored 50 goals across all competitions in Italian football for Inter in just 70 games; the fastest player to ever reach that feat in the club's history.— Squawka Football (@Squawka) January 3, 2021
He's surpassed Ronaldo's record of 77 games. 🤯 pic.twitter.com/ED425vmfCM