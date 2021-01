Завдяки голу у матчі 15-го туру чемпіонату Італії Інтер - Кротоне (6:2) Ромелу Лукаку перевершив досягнення бразильця Роналдо.

Про це повідомляє Squawka.

Для бельгійського нападника це вже 50 гол за Інтер в 70 матчах за клуб в італійських турнірах. Це найкращий результат в історії нерадзуррі.

27-річний форвард побив рекорд бразильця Роналдо, який забив 50 голів за Інтер в 77 матчах.

У цьому сезоні Лукаку забив 12 голів в 14-ти матчах чемпіонату Італії.

